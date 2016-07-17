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          Новости Испании » Новости » Общество » Спасатель отказал в помощи мальчику, обратившемуся к нему по-каталански

          Спасатель отказал в помощи мальчику, обратившемуся к нему по-каталански

          12:12 17.07.2016

          На одном из пляжей побережья Коста-Брава спасатель отказался помогать мальчику, обратившемуся к нему на каталанском языке. Мать мальчика Лиоба Коста опубликовала соответствующий пост в Facebook.

          Коста рассказала, что во время пребывания на пляже Ла-Фоска в Паламосе (Каталония) ее сына ужалила медуза. Несмотря на то, что каталанский, на котором говорил мальчик, является одним из двух официальных языков региона, спасатель ему не ответил. Тогда мать попросила о помощи на испанском, "потому что здоровье важнее лингвистических споров", однако и после этого их просьбу вновь проигнорировали. "В итоге нам пришлось самим о себе позаботиться", - написала Коста в своем аккаунте в Facebook.

          В понедельник мэр Паламоса лично позвонил матери мальчика, чтобы извиниться за случившееся. Он также заверил ее, что городская администрация потребовала ответа от компании Pro-activa Servicios Acuaticos, ответственной за обеспечение услуг спасателей на пляже. Представители последней, в свою очередь, написали в Facebook о начале разбирательств, но вместе с тем отметили, что помощь мальчику должны были оказать непосредственно на пляже, а не на наблюдательных вышках, которые считаются недостаточно гигиеничными для проведения медицинских манипуляций.

          Коста получила множество сообщений со словами поддержки, однако некоторые пользователи подозревают, что речь может идти об очередном проявлении злости со стороны каталонцев на тех, кто не говорит на их языке. Так, на прошлой неделе испаский музыкант пожаловался, что официант на пароме не принял у него заказ на каталанском, аргументировав свой отказ непониманием.

          Темы: Общество

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