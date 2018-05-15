Гражданской гвардии пришлось объясняться из-за марихуаны в полицейском отделении

В социальные сети попали снимки отделения Гражданской гвардии, на которых видны растения конопли в процессе сушки.

Фото казармы в районе Сант-Андреу в Барселоне, вызвавшие резонанс, опубликовал в Twitter депутат каталонского парламента Рубен Вагенсберг. Развешенная конопля видна через окно в одном из сооружений.

Спустя несколько часов после публикации снимков Гражданская гвардия дала свой комментарий с официальной страницы в Twitter. Правоохранители пояснили, что это часть процедуры, предшествующей уничтожению изъятого наркотического вещества. Они также сообщили, что хранение конопли соответствует установленной процедуре, а уничтожение будет произведено путём сжигания высушенных растений под надзором Министерства здравоохранения.

В то же время объяснения Гражданской гвардии показались некоторым пользователям, в том числе ряду политиков, неубедительными. На вопросы о том, почему наркотик не может быть уничтожен сразу и зачем его подвергать сушке, правоохранители ответили, что свеж