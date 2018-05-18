Статистика: половина бездомных Барселоны приехали в город недавно

По статистике, 47% бездомных, которые были зарегистрированы в трёх приютах Барселоны с начала 2018 года, провели в городе менее трёх месяцев.

В 2017 году этот показатель составлял 40% от общего числа бездомных, которое превышало 3 тысячи человек. По состоянию на середину мая 2017 года было обнаружено более тысячи человек, ночевавших в общественных местах, и более двух тысяч бродяг были размещены в приютах и квартирах, которые предоставляются в рамках программы сокращения бездомности. Следующий пересчёт лиц без определённого места жительства в Барселоне пройдёт вечером 16 мая текущего года.

Накануне «переписи» бездомных в мэрии каталонской столицы был представлен отчёт по результатам внедрения Плана по борьбе с бездомностью на 2016-2020 годы. Власти Барселоны отмечают положительные результаты работы в муниципалитете, но в то же время указывают на недостаток ресурсов за пределами города. Среди успехов выделяется создание специализированного центра для семей и молодых людей, а также организация 20 объектов жилья, предназначенных для проживания одного человека или пары, которые начнут принимать бездомных со следующего года.

С другой стороны, сообщается о тенденции к увеличению срока пребывания бездомных в специализированных центрах Барслелоны. В среднем они проводят в приютах 143 дня, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 103 дня.

Выросло число бездомных в возрастной категории младше 25 лет. В апреле 2018 года в приютах находилось 30 молодых людей в возрасте от 18 лет до 21 года.

Также власти обращают внимание на то, что 15% бездомных работают, что, по мнению экспертов, ставит бездомность в категорию крайней бедности, а её рост в Каталонии напрямую связывается со снижением зарплат и повышением цен на аренду жилья.