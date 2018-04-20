ETA объявит о самороспуске в начале мая

По информации Radio Euskadi, террористическая группировка ETA собирается объявить о самороспуске в первые выходные мая. Объявление состоится в рамках мероприятия во Французской Стране Басков, в котором примут участие политики, общественные и международные деятели.

На следующей неделе запланирована пресс-конференция с участием Международной контактной группы, организаций Bake Bidea и Foro Social, на которой станут известны дополнительные подробности о проведении мероприятия.

Ликвидация ETA , таким образом, произойдёт спустя год после разоружения группировки. В годовщину этого события 8 апреля в политической коалиции EH Bildu заявили, что в ближайшие недели ETA предпримет «новые шаги».