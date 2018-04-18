Население Барселоны выросло до 1,7 млн человек

Исследование показало, что в Барселоне проживают 1,7 млн человек. По официальным данным, по состоянию на начало 2017 года, население каталонской столицы составляло 1 млн 625 тыс. человек. В мэрии Барселоны подсчитали, что с тех пор число жителей выросло по меньшей мере на 80 тысяч. К этой цифре можно прибавить ещё около 20 тысяч человек, не внесённых в официальные списки жителей, включая пациентов медицинских центров и студентов.