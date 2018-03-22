Число прошений об убежище в Испании выросло на 96%

В 2017 году в испанские органы внутренних дел поступило более 30 тысяч заявлений, что составляет 5% от общего числа прошений в Евросоюзе. Как сообщает Евростат, за год количество ходатайств в Испании выросло на 96%.

Среди стран ЕС за Испанией по показателям роста следуют Франция (19%), Греция (14%) и Италия (4%). При этом самая значительная доля прошений (31%) по-прежнему приходится на Германию, которая в прошлом году получила порядка 200 тысяч заявлений. Отмечается также, что в ЕС количество прошений в 2017 году сократилось на 46% до 650 тысяч.

Больше всего ходатайств в Испании в прошлом году подали венесуэльцы (34%). На втором месте находятся сирийцы (14%), на третьем – колумбийцы (8%). В то же время 30% ищущих убежище в ЕС в целом составляют в совокупности сирийцы, иракцы и афганцы.