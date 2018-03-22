Суд дал осуждённому рэперу Вальтонику 3 дня, чтобы попросить отсрочку

Национальный суд Испании дал возможность Хосепу Микелю Аренасу Бельтрану, выступающему под псевдонимом Вальтоник, попросить об отсрочке наказания. На это у него есть три дня.

Если Вальтоник не подаст соответствующее прошение, он будет заключён в тюрьму в течение ближайших десяти дней. Суд приговорил рэпера к трём с половиной годам лишения свободы за пропаганду терроризма, клевету и оскорбление испанской королевской семьи, а также необоснованные угрозы, которые содержатся в его композициях.

Согласно испанского законодательства, осуждённый может получить отсрочку до двух лет при определённых условиях. Решение об отсрочке должно быть утверждено Прокуратурой, а музыканту следует раскаяться в содеянном и возместить моральный ущерб.

Тем не менее, 24-летний рэпер в социальных сетях написал, что «точно пойдёт в тюрьму». Вальтроник настаивает на том, что каждый имеет право на свободу слова и призывает бороться с цензурой.