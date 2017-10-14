Четыре испанки проплыли 18 км - от Форментеры до Ибицы

На Балерских островах состоялся благотворительный заплыв, направленный на привлечение внимания к проблеме беженцев, которые пытаются попасть в Европу по Средиземному морю. В рамках акции четыре пловчихи преодолели вплавь 18 км, которые разделяют Форментеру и Ибицу.

Проект Brazadas de Vida возник год назад для сбора средств в фонд организации Proactiva Open Arms, основная миссия которой – спасение беженцев, оказавшихся в открытом море. За каждый взмах руки спортсменки на счёт организации было перечислено по одному евро, общая собранная сумма, таким образом, составила 10 800 евро, сообщает телеканал Telecinco.

Заплыв начался 30 сентября в 09:32 на пляже Cala Saona на Форментере и завершился через 5 часов, 33 минуты и 59 секунд на пляже Las Salinas на Ибице.

Собранные средства составляют немногим более 81% от намеченной суммы. Ещё 2 тысячи евро авторы инициативы надеются получить с помощью пожертвований, которые принимаются на официальном сайте кампании Brazadas de Vida.