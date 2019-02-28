Bloomberg назвал Испанию самой здоровой страной мира

Bloomberg представил ежегодный рейтинг самых здоровых стран мира. В этом году его возглавила Испания.

Рейтинг включает 169 стран. Он был составлен на основе анализа ряда факторов, которые способствуют здоровью нации. Эксперты использовали, среди прочего, данные ВОЗ, Всемирного банка и ООН.

В тройку самых здоровых стран также вошли Италия и Исландия. Япония занимает четвёртое место.

Испания показала хорошие результаты по ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Лидерство по этому показателю оспаривают лишь Швейцария и Япония. При этом прогнозы говорят о том, что к 2040 году ожидаемая продолжительность жизни в Испании составит 86 лет, что будет самым высоким показателем в мире.

По данным Европейской обсерватории систем здравоохранения, в последнее десятилетие в Испании заметно снизилось количество сердечно-сосудистых заболеваний и смертей среди больных раком. В числе других факторов, которые позволили стране подняться на верхнюю строчку рейтинга, отмечается высокий уровень первичной медицинской помощи.

Кроме того, эксперты подчёркивают значимость рациона. Так, например, средиземноморская диета способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.