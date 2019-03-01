Испания принимает меры по предотвращению африканской чумы свиней

Несмотря на превентивные меры, в Европе, Африке и Азии продолжает распространяться африканская чума свиней, которая убивает кабанов и домашних свиней.

Вирус поражает домашних свиней, кабанов и африканских диких свиней, а также клещей. В случае с африканскими свиньями болезнь менее агрессивна и не приводит к летальному исходу, в то время как среди других видов смертность крайне высока. Заражённые клещи также не умирают от вируса, но превращаются в опасных переносчиков.

Эксперты также отмечают, что это заболевание несёт в себе не только биологическую, но также продовольственную и экономическую угрозу. При выявлении случаев африканской свиной чумы в стране автоматически вводится запрет на экспорт свинины за рубеж. Для Испании появление вируса может вылиться в весомые потери. На мировом уровне она занимает четвёртое место по объёмам производства продуктов из свинины, уступая лишь Китаю, США и Германии. К тому же в пределах животноводческого сектора, свиноводство приносит наибольший доход – порядка 15 млрд евро. К тому же, по оценкам специалистов, в Испании самые крупные свинофермы, поголовье которых составляет в среднем 1170 свиней.

Принимаемые в стране меры «биологической безопасности» основываются на том, чтобы исключить возможные контакты домашних свиней с заражёнными продуктами и животными.

В январе в Испании вступил в силу королевский декрет, который регулирует деятельность свиноферм. Главное новшество заключается в том, что меры, которые ранее носили рекомендательный характер, сейчас стали обязательными. Так, например, ужесточаются требования к гигиене и рабочей одежде. Также обязательным требованием является наличие санитарной зоны и устройств для дезинфекции транспортных средств.

Человек не восприимчив к вирусу, и африканская свиная чума не представляет для него опасности. В то же время, люди могут предпринять определённые меры, чтобы не допустить распространение вируса.

В настоящее время в Европе вирус активен в Бельгии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Молдове, Польше, Румынии и Украине.