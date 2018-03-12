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          Новости Испании » Новости » Общество » Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

          Барселона вошла в число самых «умных» городов планеты

          09:12 12.03.2018

          Барселона оказалась в тройке мировых лидеров по внедрению концепции «умного города», которая гарантирует качество жизни его жителей. Рейтинг SmartCitiesWorld возглавляет Сингапур, второе место занял Лондон.

          В ходе исследования было проанализировано 150 критериев, которые определяют город как «умный». По мнению респондентов из двух десятков городов мира, во многих случаях помехой для достижения этого статуса становятся недостаток инфраструктуры, недальновидные меры и бюджетные ограничения.

          Столица Каталонии была особо отмечена за вовлечённость властей в трансформацию города, а также готовность горожан к продвижению изменений. В мэрии Барселоны отмечают, что внедрение новых систем, основанных на высоких технологиях, позволило создать 47 тысяч рабочих мест, получить доход в 36,5 млн евро и сэкономить 42,5 млн евро на расходе воды.

          В планах городских властей сократить зависимость от крупных технологических компаний, сделав ставку на открытое программное обеспечение, сотрудничество с малыми и средними предприятиями, отказ от аутсорсинга и расширение штата IT-персонала.

          В настоящее время в городах потребляется более 70% энергии мира. По оценкам экспертов, к 2050 в крупных населённых пунктах будет жить более 6,5 млрд человек, что означает, что городское население вырастет на 2,5 млрд.

          Темы: Общество  Барселона

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