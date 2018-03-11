Мэр испанского города на 8 марта подарил коллеге свою должность

Мэр Ла-Рода-де-Андалусия (Севилья) Фидель Ромеро подписал в четверг заявление об уходе в отставку на 24 часа, чтобы в Международный женский день городскую администрацию могла возглавить его заместитель Белен Ботелья.

По словам мэра, «женщина должна играть главную роль в жизни, и в политике в том числе». При этом он подчеркнул, что это должно происходить не только в один конкретный день.

Временно исполняющая обязанности мэра Ла-Рода-де-Андалусия с самого утра 8 марта заняла своё место в кабинете городского главы. Ромеро, в свою очередь, в этот день взял на себя её обязанности по вопросам социального обеспечения.