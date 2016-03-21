Антонио Бандерас принял участие в шествии по случаю Страстной недели

Антонио Бандерас вновь принял участие в традиционных религиозных мероприятиях по случаю начала Страстной недели, которые стартовали в минувшее воскресенье в Малаге. Он вместе с другими членами религиозного братства прошел по улицам города вместе с фигурой Пресвятой девы Марии слез и покровительства.

Бандерас был верным членом братства с самого детства: в юные годы он жил в районе Сан-Хуан, и его мать была прихожанкой местной церкви. На протяжении 10 лет актер не имел возможность приехать с город и принять участие в шествии, однако страсть его не угасала, во многом благодаря фотографиям, которые ему присылал брат. Вот уже 15 лет подряд Бандерас приезжает в Малагу, чтобы принять участие в празднествах, как любой другой член братства.

В этом году компанию ему составили родственники, друзья и подруга актера Николь Кимпель, которая вместе с Бандерасом прошла по улицам Сан-Хуана. Актер передал право дать первый удар в колокол, ознаменующий начало шествия, другому члену братства. Второй он дал сам вместе с мэром Малаги Франсиско де ла Торре. Во время шествия он был облачен в зеленый капюшон, благодаря которому актер сохранил инкогнито и смог насладиться столь важным моментом, не отвлекаясь ни на что другое.