Дочь владельца Zara шокировала общественность снимком в стиле "ню"

Дочь богатейшего человека Испании и обладателя второго места в глобальном списке Forbes удивила своих соотечественников публикацией фото в обнаженном виде. Младшая дочь владельца холдинга Inditex Амансио Ортеги Марта всегда славилась своей скрытностью и за всю жизнь дала только три интервью, поэтому публикация снимка в стиле "ню" в социальной сети Instagram стала для испанцев шоком.

Снимок был опубликован итальянским модным фотографом Марио Сорренти, известным своими работами в аналогичном жанре для календаря Pirelli. Фотография была сделана на одном из пляжей на Багамских островах. Ранее Сорренти снимал таких знаменитостей, как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл.

Свой снимок фотограф подписал: "Спасибо за отличную поездку!", на что 31-летняя Марта ответила: "Спасибо тебе, Марио!"

Региональная газета La Voz de Galicia когда-то назвала Марту "скромной наследницей Inditex". Обычно она ревностно охраняла свою частную жизнь, поэтому, по словам репортеров издания El País, появление в широком доступе ее фотографии в обнаженном виде стало для публики "чем-то неслыханным".

В настоящее время Ортега работает на бренд Zara. Ранее она трудилась в его британском подразделении, начав свою карьеру с должности простого консультанта во флагманском магазине на лондонской Оксфорд-стрит.