Американский гуру тайм-менеджмента не советует испанцам отказываться от сиесты

Писатель Дэниел Пинк уверен, что стандартный рабочий график не подходит 20% людей, а послеобеденный отдых может быть полезен. Пинк – один из самых успешных авторов книг по тайм-менеджменту. Недавно он выпустил новую книгу «Когда. Научные секреты идеального выбора времени», которая была названа бестселлером, по версии газеты The New York Times. В ней Пинк рассуждает о том, как найти для любой задачи подходящее время.

В беседе с испанским изданием La Información, Пинк отметил, что раздробленный рабочий день, на который часто жалуются испанцы, может быть эффективным способом организации времени. Он отметил, что привычный график, в котором мы просыпаемся в 7-8 утра и ложимся спать около полуночи, подходит далеко не для всех, и необходимо ориентироваться на хронотип человека. По его словам, около 20% населения – «совы», и им нужно просыпаться позже. Пинк также заявил, что эта проблема касается многих компаний, которые строгим графиком теряют значительную часть человеческого потенциала.

Писатель считает, что люди зачастую проводят слишком много времени на работе, потому что часть дня они непродуктивны. Чтобы преодолеть эту проблему исследователь советует распределять разные виды задач в тот или иной промежуток времени, в зависимости от степени продуктивности.

Пинку также задали вопрос об эффективности традиционного испанского графика работы, который предполагает двухчасовой обед, но в настоящее время сведён к минимуму из-за многочисленных жалоб работников. Писатель же заявил, что, возможно, не стоит полностью отказываться от сиесты, поскольку послеобеденный отдых, даже если он непродолжительный, может положительно отразиться на продуктивности. Как отмечает Пинк, по статистике, сразу после обеда работники совершают больше ошибок, и поэтому он рекомендует в это время заниматься какой-то работой, которая не требует значительных умственных усилий.