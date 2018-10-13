Педро Санчес и принцесса Леонор приняли участие в военном параде

Педро Санчес впервые посетил военный парад по случаю Дня испанской нации в качестве председателя правительства. Также в первый раз в официальных мероприятиях 12 октября поучаствовала наследница испанского престола принцесса Леонор.

На параде присутствовала министр обороны Маргарита Роблес, которая начала свой день с видеозвонка испанским военным, несущим службу за пределами Испании.

12-летняя принцесса Астурийская прибыла на парад отдельно от родителей, а на трибуне она заняла место по правую руку от короля Фелипе VI, хотя раньше она всегда становилась между королевой Летисией и своей сестрой инфантой Софией. Во время церемонии на принцессе был Орден золотого руна, который король преподнёс ей в начале этого года.

Изначально в параде планировалось участие 4000 военнослужащих сухопутных, воздушных и морских сил, однако погода внесла коррективы. В небо должны были подняться 88 летательных аппаратов, но из-за дождя авиашоу пришлось сократить до семи самолётов пилотажной группы Patrulla Águila.

На правительственной трибуне традиционно находились официальные лица, включая глав региональных правительств и лидеров основных политических партий. Главы правительств Каталонии, Страны Басков и Наварры посещать мероприятие не стали.