Агенты Гражданской гвардии против запрета на использование мобильных телефонов на службе

Ассоциация сотрудников Гражданской гвардии Испании выступила с критикой в адрес руководства корпуса из-за рассмотрения новых правил, которые предполагают ограничения на использование мобильных телефонов в рабочее время, а также изменения в требованиях к внешнему виду агентов.

В профессиональной ассоциации убеждены, что оба нововведения нарушают фундаментальные права человека, включая право на неприкосновенность личной жизни, свободное развитие, свободу выражения убеждений, поиск, получение и распространение информации. Требования к внешнему виду, по их мнению, носят дискриминационный характер.

В Гражданской гвардии, в свою очередь, подчёркивают, что ограничения касаются лишь рабочего времени и направлены на то, чтобы агенты не отвлекались во время несения службы. В проекте документа говорится, что агенты во время службы смогут общаться исключительно с членами семьи с помощью официальных средств связи в координационных центрах. Мобильный телефон можно будет иметь при себе в выключенном состоянии и пользоваться им лишь во время, отведённое для отдыха, за исключением определённых ситуаций.

Что касается внешнего вида сотрудников Гражданской гвардии, им хотят запретить красить волосы в неестественные цвета, заплетать косы в этническом стиле, а также делать ассиметричные стрижки. Мужчинам нельзя будет использовать макияж, носить пирсинг или иметь татуировки на открытых частях тела. Кроме того, агентам запретят курить и жевать жвачку в общественных местах.