Уличные торговцы представили в Барселоне собственную линию одежды

Выходцы из Сенегала, которые торгуют на улицах Барселоны, приняли участие в фэшн-шоу, прошедшем на прошлой неделе в каталонской столице, и представили собственную линию одежды.

Коллекция была создана в сотрудничестве со Школой дизайна Барселоны. В ней представлены футболки и толстовки. Слоган проекта – «легальная одежда от нелегальных иммигрантов».

Проект стал возможным благодаря краудфандинговой кампании, в результате которой было собрано 48 тысяч евро. После создания ассоциации уличных торговцев Барселоны в июне 2017 года был запущен проект, направленный на смену рода деятельности порядка 200 уличных торговцев. Сенегальцы продавали на улицах товары, купленные у китайских оптовиков.

Участники ассоциации подчёркивают, что они хотят продемонстрировать пользу для общества и внести вклад в экономику Барселоны.