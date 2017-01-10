97 отелей провинции Толедо присоединились к кампании против гендерного насилия, которая продлится до 30 января. Как сообщают информационные агентства Испании, в ее рамках в гостиницах используются подставки под стаканы с надписью "Мачистское насилие не прикрывают".

По словам директора департамента по вопросам женщин Чаро Навас, основная задача данной инициативы, организованной в сотрудничестве с Федерацией сферы гостеприимства Кастилии – Ла-Манчи, заключается в том, чтобы как можно доходчивее донести до граждан четкие и ясные сообщения против гендерного насилия. Этот призыв касается не только страдающих от него женщин, но и всех, кто может располагать сведениями о подобных эпизодах. "Крайне важно, чтобы никто не прикрывал подобное насилие: о нем необходимо сообщать, так как это даст пострадавшей женщине и ее детям возможность начать новую жизнь", - добавила Навас. Она также поблагодарила присоединившихся к акции предпринимателей, которые тем самым продемонстрировали свою социальную вовлеченность в решение вышеозначенной проблемы.

Помимо этого, Навас напомнила, что на нынешнюю зиму в провинции Толедо запланировано 25 мастер-классов в школах, призванных помочь создать общество, где царит равенство и отсутствует гендерное насилие. В числе прочих вопросов подростков научат грамотно пользоваться социальными сетями, которые являются одним из самых популярных среди молодежи способов коммуникаций. Кроме того, особое внимание будет уделено построению половой идентичности, в которой женское начало не будет подчиняться мужскому, а также толерантности по отношению к индивидуальным и групповым различиям, мировому разрешению конфликтов и получению навыков сотрудничества.

В заключение Навас подчеркнула, что "молодежь и подростки являются одной из важнейших целевых групп, так как они представляют собой будущее общества".