3 тысячи пользователей электросамокатов получили штрафы в Барселоне в 2018 году

Мэрия Барселоны запускает со следующей недели информационную кампанию, чтобы разъяснить горожанам их обязанности, связанные с использованием новых индивидуальных средств передвижения, в особенности электрических самокатов.

С начала года Городская гвардия уже выписала 3 тысячи штрафов пользователям электросамокатов за нарушения.

В рамках информационной кампании в магазинах каталонской столицы появится более 8 тысяч буклетов о правилах пользования электросамокатами, которые набирают всё большую популярность.

В прошлом году в Барселоне ввели в действие правила, регулирующие использование индивидуальных средств передвижения. В мэрии напоминают, что на электросамокатах нужно ездить по велодорожкам. К тому же, установлены особые правила для больших и мощных моделей. На них запрещено ездить пользователям младше 16 лет, требуется ношение шлема, а также наличие клаксона и фар.

В Городской гвардии сообщают, что большинство штрафов получили частные лица, а самые частые нарушения – езда по тротуару, игнорирование сигналов светофора и высокая скорость движения. За них предусмотрен штраф около 100 евро. Также штрафы выписывали за разговоры по мобильному телефону во время движения, вождение в наушниках, а также в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотиков.