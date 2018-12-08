Барселона станет европейской столицей городской мобильности

Европейский институт инноваций и технологий (EIT) выбрал консорциум MOBILus (Movilidad para Espacios Urbanos Habitables) из Барселоны для развития одного из проектов сообществ знаний и инноваций (KIT), деятельность которого будет сконцентрирована на вопросах городской мобильности.

Соперниками каталонской столицы в конкурсе были 12 городов, 17 компаний и 18 университетов и исследовательских центров из разных стран.

Цель проекта заключается в том, чтобы с помощью сообществ инноваций активизировать предпринимательскую систему, которая бы позволила Евросоюзу конкурировать в области технологий с такими мировыми гигантами как США и Китай. Центр в Барселоне будет функционировать как «лаборатория» устойчивых и эффективных решений для городской мобильности, которая, по прогнозам, должна пережить кардинальные изменения в ближайшее время.

Проект, представленный на рассмотрение EIT, разрабатывался при участии мэрии Барселоны, Политехнического университета Каталонии (UPC), автомобильной компании Seat и Технологического автомобильного центра Галисии.

Помимо главного центра мобильности в Барселоне, будет создано ещё несколько подразделений сообщества в Копенгагене, Праге, Мюнхене и голландском Хелмонде. На проект планируется выделить около 1,6 млрд евро, из которых 400 млн поступят от ЕС в течении ближайших 7 лет, а ещё 1,2 млрд внесут партнёры программы.

На 2019 год в Барселоне запланирован подготовительный этап работы центра, который расположится на территории бывшей фабрики Ca l'Alier в квартале 22@ в Побленоу.

На следующей неделе в мэрии Барселоны запланирована встреча с представителями организации, на которой будут представлены подробности проекта.