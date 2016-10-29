10 самых заразительных испанских привычек

После переезда на новое место жительства иностранцев зачастую удивляют многие местные традиции, однако по прошествии времени они и сами начинают им следовать. Портал The Local составил список самых характерных испанских привычек, которыми неизбежно заражаются многие экспаты.

Целоваться при встрече – даже с незнакомцами

Поцелуй как форма приветствия – нечто чуждое жителям северных стран, которые предпочли бы рукопожатие или просто кивок. Впрочем, в Испании они быстро привыкают здороваться с незнакомцами двумя поцелуями в щеку.

Восхищаться чужими детьми

В Испании с детьми обращаются как с королевскими особами, и совершенно незнакомые люди часто останавливаются на улице, чтобы потрепать чужих малышей за щеки и поцеловать их. На родине с этой новоприобретенной привычкой стоит быть осторожнее – такое поведение в некоторых более чопорных странах может показаться несколько странным.

Есть в более позднее время

Тем, кто пожил в Испании, время приема пищи в других странах начинает казаться слишком ранним. Местные жители обедают в промежутке с 14:00 до 16:00, а ужинают не раньше 21:00.

Сквернословить

В Испании почти все, начиная маленькими детьми и заканчивая почтенными сеньорами, приправляют свою речь таким количеством ругательств, которое заставило бы покраснеть даже бывалого моряка. Со временем подобные формы самовыражения становятся привычными и для иностранцев.

Не оставлять чаевые

Испанцы почти никогда не оставляют деньги "на чай" – эта культура здесь практически отсутствует. Они могут оставить на тарелке с чеком несколько мелких монет из сдачи, но нередко забирают ее полностью.

Угощать других в свой день рождения

В отличие от предыдущего пункта, здесь местные жители проявляют немалую щедрость. Если в других странах, как правило, угощают именинника, то в Испании ситуация обстоит с точностью до наоборот: коллегам приносят праздничный пирог, а друзьям покупают напитки.

Отменять планы из-за дождя

Жители северных стран привыкли к холодному климату, однако во многих частях Испании дождь – событие настолько редкое, что даже незначительные осадки могут заставить местных пересмотреть свои планы и остаться дома.

Быть прямолинейным

Испанцы без экивоков говорят все, что думают, и за словом в карман не полезут. Они не постесняются отметить, что собеседник набрал вес или плохо выглядит. В других странах за речью все же стоит следить – замечание о том, как постарели друзья за то время, что вы их не видели, может обернуться их потерей.

Следовать правилам сезонности

Несмотря на то, что в сентябре и даже в начале октября в большинстве районов страны стоит жара, все бассейны под открытым небом прекращают работу в конце лета. Существуют здесь и зимние правила: какой бы приятной ни была погода в начале декабря, испанцы стараются как следуют закутаться, а пожилые женщины облачаются в меховые шубы и не снимают их до марта.

Есть стоя

Испанцы не любят обедать за рабочим столом, предпочитая спокойный размеренный ланч, однако тапас они с удовольствием едят стоя. Хорошую местную закусочную можно узнать по количеству посетителей: если бар забит до такой степени, что окна его запотели, а гости стоят даже на улице, то туда определенно стоит заглянуть.