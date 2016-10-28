Костюмы апостолов и святых: испанская церковь борется с Хэллоуином

Испанские епископы пытаются бороться с популярностью Хэллоуина, празднование которого они назвали "сатанинским". Священнослужители призвали верующих переодеться в "святых, дев и апостолов" вместо привычных костюмов зомби, призраков и дьяволов.

Церковные приходы по всей Испании пытаются сместить фокус внимания с американской стилистики Хэллоуина на традиционные празднования по случаю Дня всех святых. В этом году церкви и католические школы проводят так называемые "Святоуины", на которые дети приходят в костюмах, соответствующих традициям веры: они переодеваются в святых, монахинь и даже апостолов.

Так, пресс-релиз прихода муниципалитета Алькала-де-Энарес гласит: "Несмотря на то, что празднование Хэллоуина изначально было приурочено к кануну Дня всех святых, современные традиции имеют мало общего с христианской верой". Авторы объясняют: "Празднование "Святоуина" (название праздника происходит от словосочетания Holiness Wins, что в переводе с английского значит "победа святости" – прим.) позволяет уйти от языческих празднеств и вернуть этому дню его истинное значение. Зачем продвигать культ смерти и зла, если мы как христиане можем чествовать жизнь и добро?"

На официальных сайтах приходов Кадиса и Сеуты даже появились материалы с идеями для подходящих случаю костюмов.