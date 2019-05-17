Жители Мадрида пытаются разбогатеть на футбольных фанатах

«Сдается комната с матрасом за 1200 евро в 10 минутах ходьбы от стадиона». Такие объявления сейчас можно встретить на порталах с арендой туристической недвижимости. И таких много.

Ранее noticia.ru сообщала о резком повышении цен в отелях, связанном с финальным матчем. Но владельцы квартир пошли еще дальше. Они пользуются тем, что гостиничный номер уже вряд ли снимешь на нужные даты, и смело повысили цены раз в 10.

Апартаменты в районе стадиона сдаются за 12 тысяч евро за ночь. В других районах и даже пригородах цены на первые числа июня тоже выросли. Например, в районе Барахас квартира на 5 человек предлагается за 1450 евро.