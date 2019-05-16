Цены в отелях Мадрида взлетели из-за финала Лиги Чемпионов

Домашний стадион мадридского «Реала» примет в первых числах июня финал Лиги Чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». В связи с этим цены в отелях испанской столицы взлетели почти в 10 раз, сообщает портал о недвижимости Idealista.

Речь идёт о 1 и 2 июня. В этих числах цены за ночь в гостиницах Мадрида не падают ниже 1300 евро. В эти дни в Мадрид прибудут 34 тысячи британских болельщиков - по 17 тысяч с каждой стороны. Но это официально. На самом деле испанская столица готовится принять гораздо больше футбольных фанатов.

В 3-звездочных гостиницах на эти даты уже не осталось свободных номеров. Похожая картина наблюдается и на рынке туристической аренды жилья. Уже практически невозможно найти квартиру дешевле 1000 евро за ночь.