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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » В Москве прошла выставка испанской недвижимости SPEX-ВЕСНА 2019

          В Москве прошла выставка испанской недвижимости SPEX-ВЕСНА 2019

          17:38 03.04.2019

          Ярко, эмоционально, атмосферно...

          Два дня выставки испанской недвижимости SPEX-ВЕСНА 2019 пролетели как один бесконечно насыщенный событиями миг. Этот миг стал тем отраднее, что выставка становится популярнее раз от раза. Число гостей на прошедшем SPEX составило 1270 человек. 

          Экспонентам выставки пришлось выложиться на все 200% так велик был интерес посетителей. И разгорался этот интерес прямо на входе, где гостей встречало угощение — отличное вино VIVANZA и LASCALA и настоящий испанский хамон. После такой радушной встречи каждый, поднявшись на второй этаж, мог посетить конференц-зал, где экспоненты выставки два дня напролет вели семинары об Испании, её недвижимости, особенностях правового регулирования и многом другом. Гости выставки проявляли стабильно высокий интерес к семинарам спикеров, задерживаясь после окончания выступления, чтобы задать свои вопросы.

          Первый день прошел в таком напряженном темпе, что участникам зачастую было просто не присесть, не говоря уже об общении между собой и установке деловых связей. Весь нетворкинг был перенесен на афтепати вечером 16 марта. В расслабленной, неформальной обстановке за праздничным ужином экспоненты знакомились друг с другом, фотографировались, делились впечатлениями в интервью для SPEX и просто весело проводили время под живые выступления музыкантов и танцевальной команды.
          В ходе выставки прошел финальный розыгрыш викторины SPEX среди самых активных подписчиков Facebook-группы выставки. Победители получили призы от партнеров.
          Организаторы выставки благодарят гостей за интерес и доверие к выставке, экспонентов - за высокий профессионализм, партнёров - за неоценимую помощь в организации. Отдельной благодарности заслужили спикеры деловой программы — изюминки SPEX, уникального преимущества нашего цикла выставок. Нынешняя деловая программа задала новую планку для будущих мероприятий.

          • Спасибо Хосэ Санчесу Сантаэя (Гранат Asesores) за мужество открыть деловую программу выставки со своим семинаром «Налоги и их оптимизация при покупке недвижимости. Виды ВНЖ, важные моменты. как открыть и вести свой бизнес в Испании». 
          • Спасибо Ольге Мальцевой (Mayorca Invest) за живой и интересный рассказ об особенностях жизни и покупки недвижимости на острове Майорка.
          • Спасибо Наталье Левинсон (Solo Marbella Realty)за подробное и красочное погружение гостей выставки в жизнь солнечной Марбельи.
          • Спасибо Антону Малькову (Dinaste) за деловой подход и терпение к каждому сомневающемуся из числа слушателей его семинара по увеличению дохода от инвестиций в недвижимость Испании.
          • Спасибо Александру Дашевскому (Espana Tour) за невозмутимость и умение увлечь аудиторию советами по выбору квартиры в Испании, основанными на профессиональном опыте.
          • Спасибо Василию Шеферу (Miramar) за волю и глубокую погруженность в свое дело, которые позволили ему блестяще закрыть первый день деловой программы своим семинаром о преимуществах провинции Аликанте.
          • Спасибо Андрею Маслаку (Mas Falet 1682) за живой диалог с гостями и неожиданный подход к раскрытию темы инвестиций в испанскую недвижимость.
          • Спасибо Ольге Катрич (Justreal.ru) за взвешенный и подробный анализ недостатков и преимуществ различных южных европейских стран с точки зрения переезда.
          • Спасибо Денису Демидову (Valencia City) за деловую хватку и увлекательный экскурс в историю и современность Валенсии.
          • Спасибо Яну Вайнруху (Alegria) и его коллеге за неиссякаемый оптимизм и оригинальный формат семинара, наглядно столкнувшего Аликанте и Торревьеху в качестве потенциальных инвестиционных регионов.
          • Спасибо Татьяне Ланиной (Construccionies Piver) за уверенность и доскональные знания по вопросу получения ипотеки в испанских банках.
          • Спасибо Нине Волковой (NV Company) и ее коллеге за позитивный настрой и скрупулезный подход к описанию Коста-Брава.
          • Спасибо тем участникам, кто в поте лица отработал оба дня SPEX, стоя перед своими информационными стендами. Не все из них решились предложить свои выступления для деловой программы, но мы надеемся, что и их время скоро придет. Спасибо Masa International, CHG, Sunset Golf и Casobi!

          Следите за нашими новостями, и увидимся 8-10 ноября, - на новой SPEX в рамках международного проекта MIPIF!

          Темы: Недвижимость Русская Испания

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