В Испании стартовала распродажа квартир по 70 тыс. евро

Испанский портал по продаже недвижимости Casaktua выставил на продажу 1800 объектов недвижимости по средней цене в 71,4 тыс. евро. В основном это квартиры и шале с тремя спальнями и площадью около 105 квадратных метров.
Больше всего (330 объектов) находятся в Арагоне. Здесь же наиболее привлекательные цены - всего 521 евро за квадратный метр.
280 объектов расположено в Андалусии. 270 - в Каталонии. И 200 - в Валенсии.
Например, можно купить дом в Андалусии площадью 81 квадратный метр за 44,1 тыс. евро. А а Арагоне продаётся 131-метровая квартира за 68,3 тысячи.
По последним данным Министерства развития Испании, средняя цена квадратного метра в Испании к концу 2018 года выросла до 1619 евро. Для сравнения, в 1990 году она составляла 730 евро. Больше всего цены выросли на Балеарских островах, в Каталонии и Андалусии.Темы: Недвижимость Бизнес