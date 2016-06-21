В Мадриде и Барселоне продаются квартиры от 34 тысяч евро

«Плохой» банк Sareb запустил акцию, в рамках которой собирается продать около 22 тысяч объектов недвижимости в Барселоне и Мадриде по цене от 34 тыс. евро. Предложение включает в себя и вторичку, и квартиры в новостройках. Акция действует в течение трех месяцев и называется “MAD-BCN/BCN-MAD”.

Жилье из портфеля компании имеет неплохое расположение и конкурентную цену. Всего на продажу выставлены 12921 объектов в Мадриде и 9313 в Барселоне. Продвигать кампанию будут четыре агентства: Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia.

Полный список недвижимости доступен на специальном сайте, который позволяет осуществлять поиск по местоположению, дает доступ к подробной информации. Кроме того, дополнительные вопросы можно задать по телефону или электронной почте. Начать покупку также можно при помощи этих двух средств связи.