Оценщики: квадратный метр жилья в Испании подорожал до 2080 евро

По данным испанского Сообщества оценщиков, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в первом полугодии выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и составила 2080 евро. Таким образом, этот показатель растет уже три полугодия подряд. Об этом говорится в докладе «Тенденции сектора недвижимости», подготовленном оценщиками.

За год цены на недвижимость в Испании выросли на 2,5%. Квартиры в новостройках сейчас продаются по ценам 2002 года, то есть на 38% дешевле, чем во времена покупательского бума на рынке. Самые высокие цены на новые квартиры зафиксированы в Барселоне (3390 евро за метр), в Сан-Себастьяне (3273 евро) и Мадриде (2886 евро). В этих городах новостройки подорожали соответственно на 2,2%, 0,3% и 2,1%.

Дешевле всего новая квартира обойдется в автономных сообществах Эстремадура (в среднем 1120 евро по региону), Мурсии (1187) и Ла-Риохе (1324).