В Каталонии стали покупать меньше элитной недвижимости

Политическая обстановка в Каталонии сказалась на сделках с недвижимостью, в том числе в сегменте «премиум».

В докладе агентства недвижимости Lucas Fox сообщается, что по Испании в целом продажи жилья стоимостью от 900 тысяч евро за первые шесть месяцев текущего года выросли на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом в Каталонии число сделок сократилось на 13%, хотя их общая сумма выросла на 3%. Самый заметный спад наблюдался в Ситжесе и Барселоне.

Марбелья, Коста-Брава и Ибица с января по июнь, напротив, показали рекордные результаты по продажам, в первую очередь, благодаря интересу со стороны иностранцев, на которых пришлось 66% сделок. Самыми активными покупателями недвижимости на курортах были британцы, французы, американцы и скандинавы.

В Мадриде в первом полугодии наблюдался рост в 20%, при этом сумма сделок снизилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 2/3 сделок с премиум-недвижимостью в столице страны заключили испанцы. Среди иностранцев по покупкам жилья в Мадриде лидируют латиноамериканцы (17%) и британцы (8%). Эту тенденцию специалисты объясняют экономическим ростом, а также привлекательными ценами на недвижимость премиум-класса в сравнении с другими европейскими столицами.

Хорошую динамику в сегменте «премиум»также продемонстрировала Валенсия, где число сделок выросло на 10%, а их общая сумма увеличилась на 24%. Почти 60% сделок здесь были совершены испанцами, а 9% заклчючили американцы.