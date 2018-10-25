В Каталонии дорожает элитная недвижимость

Цены на жильё в элитных районах продолжает расти не только в Барселоне, но и в её окрестностях: комарках Вальес-Оксиденталь или Баш-Льобрегат.

По данным консалтинговой компании Engel&Völkers, за первые девять месяцев 2018 года, средняя цена на жильё премиум-класса в Вальес-Оксиденталь выросла на 16% и достигла 569 тысяч евро, а в Баш-Льобрегат – на 8% до 475 тысяч евро. В обоих случаях срок заключения сделки колеблется в пределах 7-8 месяцев.

Эксперты отмечают, что в каталонской столице цены приближаются к своему пределу, в связи с чем рост начинает наблюдаться и в других районах с высоким спросом.

С другой стороны, подорожание замедляет процесс покупки. Как сообщают риелторы, клиенты по-прежнему заинтересованы в покупке и сдаче жилья в аренду, но всё больше задумываются над суммой сделки. В сегменте новостроек наблюдается замедление темпов продаж объектов со средней стоимостью квадратного метра свыше 6000 евро.

На периферии владельцами жилья, в основном, являются испанцы. В агентстве отмечают, что до октября 2017 года, многие объекты премиум-класса сдавались в аренду по цене около 3 тысяч евро в месяц, особенно клиентам из-за рубежа. В настоящее время количество объектов, сдаваемых в аренду, выросло, в то время как их стоимость снизилась до 1500 евро.