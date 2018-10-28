В Испании аренда жилья преобладает над покупкой

На протяжении долгих лет сделки по купле-продаже лидировали на рынке недвижимости Испании, но с началом кризиса тенденция изменилась. В этом году количество контрактов на аренду жилья составит, по подсчётам агентства Anticipa Real Estate, 566 тысяч, а контрактов купли-продажи – 557 тысяч.

Число годовых контрактов на аренду в 2018 году увеличится, таким образом, на 2,5% по сравнению с прошлогодними показателями.

Тем не менее, доля съёмного жилья по отношению к общему объёму жилого фонда гораздо ниже чем доля жилья в собственности. К тому же, в ближайшие два года, по прогнозам экспертов, ситуация вновь изменится в пользу покупки жилья. Так, в 2019 году количество сделок по аренде жилья увеличится на 1,4% до 580 тысяч, а сделок купли-продажи – на 5,4% до 587 тысяч. В 2020 году рост продолжится: на 2,4% до 594 тысяч в случае с арендой и на 4,8% до 615 тысяч в случае с покупкой.

По данным Евростата, в 2016 году доля аренды на рынке составляла 23%. Anticipa же отмечает, что многое зависит от возрастной категории населения. В прошлом году более 89% жилья находилось в собственности граждан в возрасте старше 65 лет, а 38% населения в возрасте от 18 до 39 лет снимали жильё.

В агентстве также считают, что в следующем году недвижимость в Испании подорожает на 6,3%. К концу 2019 года цены будут по-прежнему на 15% ниже максимальных показателей, зарегистрированных в 2007 году. В Каталонии прогнозируется рост на 8,8%, в Мадридском сообществе – на 10-11%.