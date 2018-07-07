В Галисии построили дом-камень

Архитекторы из Ensamble Studio создали дом в форме валуна. Сооружение, получившее название La Trufa, расположено на лоне природы на побережье Коста-да-Морте в Галисии.

Внутри камня на 25 квадратных метрах уместилась кровать, камин и небольшой санузел с душем. Из большого панорамного окна, у которого расположено спальное место, открывается живописный вид на море.

«Валун», в котором разместилось жилище, был создан искусственным образом из цемента. Чтобы сделать его полым, использовались тюки с соломой и сеном, на месте которых после застывания цемента должно было образоваться свободное пространство. Тюки залили цементом, перемешанным с землёй, и, когда смесь затвердела, часть «камня» срезали, а на строительной площадке появилась корова, которая занялась поеданием сена и освободила внутреннее пространство для дальнейших работ.