Цены на аренду в Мадриде и Барселоне вернулись к докризисным уровням

В 67 испанских городах цены на аренду жилья выросли и достигли докризисного уровня. Самый заметный рост произошёл в Мадриде, Барселоне и на побережье.

Повышение стоимости аренды также вылилось в рост цен на покупку жилья в городах. В некоторых случаях подорожание составило до 30% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает портал Fotocasa, максимальные показатели на рынке аренды стали наблюдаться с января этого года сначала в туристических центрах, а позже и в других муниципалитетах. Также отмечается, что тенденция к росту сохраняется на протяжении последних трёх лет, но в последний год рост происходил наиболее интенсивно.

В Каталонии рост наблюдается, в первую очередь, в Барселоне и её пригородах. Самое заметное подорожание как в рамках Каталонии, так и всей Испании, произошло в Корнелья-де-Льобрегат (34%), Сан-Адриан-де-Бесос (34%), Рипольете (30%) и Сан-Кугат-де-Вальес (30%).