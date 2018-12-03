В Астурии за 2,4 млн евро продают дворец XVIII века

В Кангас-де-Онис (Астурия) выставлен на продажу дворец XVIII века, который принадлежал семье Гарсия Аргандона, связанной с известным деятелем эпохи Просвещения Гаспаром Мельчором де Ховельяносом.

Дворец, расположенный в престижном районе муниципалитета, был построен в 1746 году. Трёхэтажное здание площадью 1800 м2 включает восемь спален и пять ванных комнат. Владельцы просят за него 2,4 млн евро.

На территории также имеется амбар, конюшни и даже часовня. Общая площадь владений составляет 40 тысяч м2. Рядом с домом разбит сад, а вся территория окружена каменной стеной, гарантирующей полное уединение.