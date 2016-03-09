Торревьеха снова оказалась самым бедным муниципалитетом Испании

Мадридский пригород Посуэло оказался самым богатым населенным пунктом Испании, а курортная Торревьеха – самым бедным. Соответствующие данные были получены Национальным институтом статистики (INE) в рамках подготовки исследования уровня благосостояния муниципалитетов и неравенства. Оно было проведено в 109 городах по всей стране. Его результаты показали, что среднегодовой доход семей из Посуэло (70 298 евро) в пять раз превышает показатель Торревьехи (13 977 евро).

В охраняемых урбанизациях столичного пригорода живут знаменитые футболисты и прочие известные личности; Торревьеха, в свою очередь, принимает пенсионеров, которые живут в городе круглый год. В основном это граждане Великобритании и Германии. Экономика муниципалитета во многом зависит от итогов летнего сезона.

В целом наиболее состоятельные мадридцы зачастую выбирают своим местом жительства города, расположенные к северу от столицы. Так, второе место в рейтинге самых благополучных населенных пунктов занимает Махадаонда, средний доход семей в которой составляет 56 000 евро. 4 из 10 богатейших муниципалитетов Испании также находятся в окрестностях Мадрида: это Алькобендас, Лас-Росас, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес и сама столица.

Неудивительно, что средний размер дохода и уровень безработицы оказались тесно связаны. Особенно это заметно в Андалусии, где расположены многие из самых бедных городов страны – Санлукар-де-Баррамеда, где без работы оказались 42,3% населения, Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (40,1%) и Херес (39,4%). В столичном Посуэло эта цифра составляет всего 9%.

Результаты опроса также явно продемонстрировали масштаб разрыва между богатыми и бедными в крупнейших городах Испании. По данным за 2012 год, самым высоким уровень дохода оказался у жителей северных мадридских районов Эль-Висо и Ла-Пиовера (более 100 000 евро). Третье место заняла зона Педральбес в Барселоне (92 755 евро). Самые бедные районы страны находятся на севере Севильи – жители Полигоно-Сур, Лос-Пахарос и Амате получают чуть более 12 000 евро в год.

В прошлом году, Торревьеха также стала самым бедным городом Испании.