Сотрудники международных компаний поддерживают спрос на аренду дорогого жилья в Испании

Транснациональные компании дали небольшой толчок рынку аренды дорогого жилья в Испании. Несмотря на то, что в кризисные годы переезды сотрудников слегка сократились, сейчас этот процесс начался снова вместе с восстановлением экономики и ее глобализацией. Для того, чтобы найти сотрудников, корпорации сейчас предпочитают нанимать кадровые агентства, на оборот которых в Испании за прошлый год пришлось около 80 миллионов евро.

Эти компании полностью берут на себя поиск и обустройство сотрудника, они занимаются разрешениями на работу, жильем и даже ищут школы для детей новых работников. За все свои услуги агентства берут от 1800 до 3000 евро за человека. В эту сумму не включена арендная плата, которая может составлять от 1000 до 6000 евро в месяц. В редких случаях – 8000 евро.

По данным кадровых агентств Испании, новые работники точно знают, где хотели бы жить. Они выбирают благополучные тихие районы, обеспечивающие высокое качество жизни и доступ к школам. Обычно иностранцы предпочитают отдельные дома с бассейном и садом, в которых можно расставить собственную мебель.

В Мадриде, например, самыми популярными у этих людей являются Саламанка, Чамартин, Посуэло, Араваки или Ла Моралеха. В Барселоне: Педральбес, Сарриа Сант Херваси, Грасия и Эшампле.