Недвижимость в Испании: «плохой» банк продает более 2000 объектов на побережье

Испанский «плохой» банк (Sareb) запустил кампанию «Твой дом любой ценой», в рамках которой на продажу было выставлено 2 337 объектов жилой недвижимости на побережьях страны. Как сообщают информационные агентства, цены на них начинаются от 32 000 евро.

Предлагаемые дома и квартиры расположены во всех испанских автономиях. Более половины из них приходится на долю Валенсии (791 из них – в провинции Кастельон). Жилье на побережье Средиземного моря также можно приобрести в Каталонии, на Балеарских островах, в Мурсии и Андалусии. В принадлежащей последней провинциях Уэльва и Кадис па продажу выставлено более полусотни объектов. Еще 49 находятся на Канарских островах. Побережье Кантабрийского моря и прилегающие к нему территории представлены Галисией, Астурией и Кантабрией, где Sareb предлагает 129 объектов жилья.

В ходе кампании, основная задача которой – извлечь выгоду из роста активности на рынке отпускной недвижимости в текущий период года, «плохой» банк продает самые разные виды недвижимости. Так, наиболее бюджетный вариант, квартира в одной из новостроек Торревьехи (Аликанте) с одной спальней и ванной комнатой, выставлен на продажу за 32 000 евро, а самый дорогой, односемейное шале в Кальвии (Балеарские острова) площадью 342 квадратных метров, можно приобрести за 866 300 евро.

По случаю проведения акции Sareb запустил отдельный сайт, который будет работать до 30 августа. С его помощью потенциальные покупатели смогут осуществлять поиск с фильтром по муниципалитету. Кроме того, они получат доступ к полной информации о площади и планировке каждого объекта, а также к фотографиям и местоположению на карте. Пользователи также смогут запросить дополнительную информацию об интересующих их объектах.

Акция проводится при поддержке четырех партнертов Sareb – Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat и Solvia, которые займутся продажей предлагаемых активов.