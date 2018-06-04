Ричард Брэнсон обосновался на Майорке на время стройки на своём острове

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон проводит значительную часть своего времени в Сон-Буньоле на Майорке, пока на его острове Некер, входящем в состав Британских Виргинских островов, ведутся строительные работы.

Основатель Virgin Group приобрёл виллу в Сон-Буньоле в 2015 году после спора с властями острова, которые отказали ему в разрешении на строительство отеля класса-люкс в 2002 году. Брэнсон владеет 700 акрами в Сон-Буньоле и называет это место своим любимым курортом на Майорке. По его словам, он ценит северо-западное побережье Майорки за неиспорченную природу, живописные пейзажи, рестораны высшего класса, отели в старинных особняках и особую культуру.

Как рассказал бизнесмен, его владения включают особняк начала 19 века, окружённый виноградниками, цитрусовыми, миндальными и оливковыми деревьями. Его обычно занимает сам Брэнсон. На территории находится ещё три домика, которые сдаются в аренду.