В андалусской пустыне появился прозрачный дом

Посреди пустыни в Горафе (Гранада) построили дом с прозрачными стенами, который сдаётся в аренду.

Инициатива по установке необычной конструкции принадлежит компании Guardian Glass, которая продвигает идею создания жилых домов из стекла.

Площадь «Дома в пустыне» составляет 20 квадратных метров, на которых уместилась спальня, ванная и гостиная.

Архитекторы из OFIS Architects, которые занимались разработкой проекта, убеждены, что это идеальное «укрытие» для тех, кто хочет сбежать на пару ночей из города. Отмечается, что сооружение устойчиво к разным погодным условиям, поэтому для установки был выбран именно этот регион с непростым климатом. Сообщается, что жилище полностью автономно: электроэнергия вырабатывается с помощью встроенных солнечных батарей.

Начиная с мая, прозрачный дом сдаётся в аренду, чтобы любой желающий мог опробовать стеклянное жильё и заодно насладиться уникальными пейзажами Горафе. Две ночи в пустыне обойдутся в 150 евро.