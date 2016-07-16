Нотариусы отмечают снижение цен на испанскую недвижимость

Средняя стоимость жилья в Испании в период с января по май снизилась на 5,1% и составила 1 261 евро за метр квадратный. Это самая низкая цифра за год. По сравнению с маем предыдущего года падение составляет 1,6%. Об этом свидетельствуют данные Генерального совета нотариусов.

Продажи жилья стабилизировались в мае после двух месяцев роста. Число сделок составило 38 845, что на 11,4% больше, чем в прошлом году, но меньше по сравнению с мартом и апрелем. За 5 месяцев текущего года было закрыто 181 056 сделок, на 16,1% больше, чем в период с января по май 2015 года.

Вторичная недвижимость является двигателем продаж. В этом сегменте было совершено 26 889 операций, на 16,8% больше. Покупки частных домов выросли на 9,2% - до 7 885 сделок. А продажи новой недвижимости упали на 22,6% до 2495.