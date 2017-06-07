Небоскреб Torre Realia в Барселоне выставлен на продажу за 140 млн евро

Один из самых известных небоскребов провинции Барселона, высотка Torre Realia, выставлена на продажу за 140 миллионов евро. Как сообщает сайт Idealista, 24-этажное здание высотой 110 метров и площадью 32 000 квадратных метров принадлежит мексиканскому магнату Карлосу Слиму, который владеет холдингом Realia и строительной компанией FCC. Летом 2009 года оно было приобретено за 125 миллионов евро.

Поисками покупателей занимаются консалтинговая фирма JLL и французский банк BNP Paribas. В настоящее время в небоскребе располагается местная штаб-квартира компании KPMG. Высотка расположена на площади Европы в муницпиалитете Оспиталет-де-Льобрегат. Автором ее проекта является архитектор Тоёо Ито.

Решение о продаже Torre Realia было принято в ходе процесса рефинансирования долга одноименного холдинга, основная деятельность которого связана с недвижимостью. В рамках этой же операции недавно было заключено соглашение о предоставлении синдицированного кредита на сумму около 580 миллионов евро. Realia также планирует продать свое здание Los Cubos в Мадриде, расположенное неподалеку от кольцевой дороги М-30, и выручить за него около 60 миллионов евро.