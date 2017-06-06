Аналитики BBVA увидели положительную динамику в секторе недвижимости Испании

Специалисты аналитического отдела банка BBVA положительно оценили ситуацию в секторе недвижимости Испании в первом квартале текущего года. По данным BBVA Research, положительная динамика продаж на рынке ускорила рост цен. Впрочем, эксперты подчеркнули, что повышения вновь оказались неоднородными в разных регионах страны. Кроме того, спад наблюдался и в сфере выдачи новых кредитов на покупку жилья. Он был вызван падением ставки рефинансирования.

По данным Центра статистической информации нотариата (CIEN), в марте было продано 48 695 объектов недвижимости. Эта цифра примерно соответствует показателям предыдущего месяца, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она свидетельствует о росте на 19,5%.

В этом смысле аналитики подчеркнули, что в сфере трудоустройства по-прежнему наблюдается положительная динамика, так как число лиц, зарегистрированных в службе социального страхования, в апреле и мае выросло приблизительно на 0,4% в среднегодовом выражении, что превышает мартовские показатели роста в 0,3%. Кроме того, вырос и уровень доверия со стороны испанских домохозяйств. Все эти факторы ведут к тому, что сложившиеся финансовые условия по-прежнему остаются благоприятными для кредитования населения. Одним из ключевых элементов является европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), уровень которой в мае опустился до -0,127%.

Впрочем, специалисты также подчеркнули, что в апреле сократилось число новых кредитов, выданных на покупку жилья: в свете вышеупомянутого падения ставки рефинансирования в среднегодовом выражении оно снизилось на 41,6%. По мнению представителей BBVA Research, подобная динамика с большой долей вероятности обусловлена тем фактом, что в этом году Страстная неделя и связанные с ней каникулы пришлись именно на апрель. В пользу этого довода говорит и среднегодовой рост числа новых операций на 13,1% суммарно в марте и апреле.

В свою очередь, рост цен на жилье в первом квартале ускорился. По данным Министерства развития, средняя стоимость жилья в этот период составила 1 525,8 евро за квадратный метр, что на 0,7% больше, чем в предшествующем триместре, и на 0,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Специалисты напомнили, что эта динамика по-прежнему остается неоднородной: повышения произошли только в девяти регионах – Андалусии, на Канарских островах, в Кантабрии, Каталонии, Валенсии, Мадриде, Мурсии, Наварре и Стране Басков. В осталньых автономиях цены на жилье снизились.

Что касается сектора строительства, то для него первый квартал текущего года также ознаменовался ростом уровня активности. Несмотря на то, что в марте ситуация с выдачей новых лицензий на строительство оказалась в застое, в целом по состоянию на конец триместра их число выросло на 18,7% в среднегодовом выражении. Так, за первые три месяца года власти выдали разрешения на строительство почти 20 000 единиц нового жилья, что на 3 141 больше, чем годом ранее. В сфере продажи земель сложилась не столь однозначная ситуация: если число операций купли-продажи в марте выросло на 14,8% в среднегодовом выражении, то общая площадь проданных территорий сократилась на 3,6% по сравнению с мартом 2015 года. Несмотря на этом, в целом результаты первого квартала оказались положительными по сравнению с предшествующим триместром: число сделок выросло на 13,8%, а площадь проданных земель – на 3,9%.