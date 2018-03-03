Летняя резиденция Франко выставлена на продажу

Имение Пасо-де-Мейрас в Саде (Ла-Корунья), где проводил лето генерал Франсиско Франко со своей семьёй, продаётся за 8 миллионов евро.

Общая площадь Пасо-де-Мейрас превышает 16 акров, а здание усадьбы включает 15 спален. Объект был выставлен на продажу спустя несколько недель после смерти единственной дочери генерала Кармен Франко, которой имение перешло по наследству от отца.

Агентство недвижимости Mikeli Luxury Real Estate, которое занимается продажей Пасо-де-Мейрас, опубликовало на своей странице неоднозначный рекламный ролик, ориентированный на покупателей из числа поклонников испанского диктатора. На видео вместе с современными видами показаны кадры, на которых предстаёт сам Франко во время пребывания в резиденции.

Имение было построено в 1893 году писательницей Эмилией Пардо Басан, однако после прихода к власти генерала Франко, в 1939 году оно было «передано» народом диктатору, который был уроженцем Галисии.

В 1991 году имение было включено в список культурного наследия региона, а в 2013 – удостоено статуса общественного достояния, что обязывает владельцев открыть его для публики. Тем не менее, члены семьи Франко отказались это сделать и перевели объект под управление Фонда Франсиско Франко, который занимался организацией туров в Пасо-де-Мейрас.

Власти Сады, со своей стороны, пытаются заблокировать продажу и начали процесс возвращения имения в общественную собственност