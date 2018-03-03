В Бенидорме появится элитное жильё с зарядкой для электромобилей

Новое жилое здание на первой линии в Бенидорме (Аликанте), получившее название Delfín Tower, будет оборудовано зарядными станциями для электромобилей.

В жилом комплексе будет внедрена специальная программа энергоэффективности, в соотвтетсвии с которой на его территории будет установлено 5 модулей для зарядки электромобилей, которыми смогут пользоваться не только жители Delfín Tower, но и все желающие. Это здание стало первым в Валенсийском сообществе, получившим энергетический сертификат LEED oro.

Программа также предполагает и другие решения, направленные на экономию электроэнергии и воды в сочетании со снижением стоимости эксплуатации и техобслуживания.

Строительство комплекса, рассчитанное на 18 месяцев, находится в начальной стадии. В 22-этажном здании в районе Поньенте разместятся 44 квартиры класса-люкс. Стоимость двух-, трёх- и четырёхкомнатных квартир варьируется в диапазоне от 700 тысяч до более 2 миллионов евро.

Застройщик сообщает, что половина квартир уже продана, при этом треть покупателей – иностранцы.