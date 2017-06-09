Компания Amazon арендовала новую штаб-квартиру в Барселоне

Компания Amazon подписала контракт с риелторской группой Castellví и фондами Stoneweg и 1810 Capital Investments, по условиям которого здание Luxa Silver в зоне 22@ в Барселоне станет новой штаб-квартирой фирмы на следующие 15 лет. Как сообщает La Vanguardia, площадь объекта составляет 11 000 квадратных метров. В здании также есть парковка на 200 мест. Ожидается, что оно будет передано Amazon в феврале 2018 года. Эта сделка стала крупнейшей в Каталонии операцией в сфере недвижимости за последние 10 лет, которая закрепила за группой Castellví лидирующую позицию в вышеозначенной зоне. Она была оформлена при участии компании CBRE в качестве посредника.

Выход Amazon на испанский рынок в 2011 году позволил создать тысячу постоянных рабочих мест в офисах, логистических центрах в Сан-Фернандо-де-Энарес (Мадрид) и Кастельбисбале (Барселона), а также в двух городских распределительных центрах, занимающихся исключительно обслуживанием сервиса Prime Now. Кроме того, компания ведет строительство новых площадей в Эль-Прат-де-Льобрегат (Барселона). Объект площадью 60 000 квадратных метров будет введен в эксплуатацию уже этой осенью. Его запуск позволит создать еще 1 500 рабочих мест в период до 2019 года.

Помимо этого, в марте компания сообщила о грядущем открытии в Барселоне центра Seller Support Hub, который будет работать на южную часть Европы. Его основной функцией станет поддержка малых предприятий Франции, Италии и Испании, предлагающих свою продукцию на платформе Amazon. Наконец, в мадридском центре разработки программного обеспечения компании трудятся еще 120 инженеров, работающих над новыми функциями и сервисами для пяти сайтов Amazon в Европе и обслуживающих подразделение Amazon Business.

Несколько месяцев назад компания сообщила о своем намерении создать в этом году 500 постоянных рабочих мест. Таким образом, всего за год ее штат расширится более чем на 50%.