Продажи недвижимости в Испании набирают обороты

Рынок купли-продажи жилья в Испании постепенно набирает обороты. Так, в первом квартале года в стране было продано 122 787 домов и квартир, что на 18,5% больше, чем годом ранее. Подобных результатов в первом квартале года не наблюдалось с 2008-го, сообщает портал Idealista со ссылкой на данные Министерства развития. Рост был зафиксирован во всех автономных сообществах Испании за исключением Риохи.

За последние 12 месяцев количество сделок выросло на 476 933 операции, что подразумевает среднегодовой рост на 13,6%. Наиболее выраженной эта тенденция оказалась в Арагоне (53,5%), Астурии (32,5%), Каталонии (27,6%), Кантабрии (26,6%) и Кастилии – Ла-Манче (26,3%). В целом по стране уровень продаж оказался выше отметки 2009 года, однако в некоторых регионах, в том числе в Мадриде, Каталонии и на Балеарских островах, результаты превысили и показатели 2008-го.

Что касается категорий жилья, до 10 771 сделка, или 8,8% от общего числа, была связана с новой недвижимостью, В свою очередь, на долю вторичного жилья пришлось 112 016 операций, или 91,2%.

Количество сделок с участием проживающих в Испании иностранцев, в свою очередь, выросло на 17,9% по сравнению с первым кварталом 2016 гда и достигло отметки с 19 805 операций. В общей сложности граждане других стран, являющиеся резидентами и нерезидентами, приобрели 20 593 объекта недвижимости, или 16,8% от общего числа. Среди провинций лидерами по числу операций с участием иностранцев стали Аликанте (4 539), Малага (2 206), Барселона (1 806), Мадрид (1 581), Санта-Крус-де-Тенерифе (1 416) и Балеарские острова (1 254).