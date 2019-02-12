Из парка Сьютаделья в Барселоне к морю будет вести прямая дорога

Мэрия Барселоны запросила анализ возможных вариантов создания выхода к морю из парка Сьютаделья, который в настоящее время отделён от побережья железнодорожными путями и проспектом Ронда-Литораль.

В каталонской столице на протяжении долгих лет пытаются найти способ организации пространства, который бы позволил напрямую выходить из парка к морю. Архитектурное бюро Batlle i Roig несколько лет назад разработало проект, который предусматривал строительство огромного моста над вокзалом França, а также изменения зоопарка и здания парламента, которые находятся на территории парка. Городские власти не одобрили проект, и идея на некоторое время была забыта.

Сейчас мэрия ищет возможности расширить зелёную зону, создать больше входов и выходов, а также превратить Сьютаделью в пространство, которое бы помогало ознакомиться с сооружениями внутри парка и в окрестностях, включая университеты и исследовательские центры.

Один из возможных вариантов заключается в преобразовании вокзала и железнодорожных путей, которые в настоящее время мало используются. Для этого городской администрации предстоит возобновить переговоры с Министерством развития, которому принадлежит объект инфраструктуры.

Результаты исследования, которым занимается организация Barcelona Regional, будут представлены через три месяца.