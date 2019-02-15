Продажи жилья в Испании в 2018 году выросли на 10%

Число сделок купли-продажи жилья в Испании в 2018 году превысило 515 тысяч, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом и сопоставимо с уровнем 2008 года.

По данным Национального статистического института (INE), на вторичный рынок пришлось 82% сделок.

Количество сделок впервые за последние десять лет преодолело планку в полмиллиона, несмотря на то, что в конце года наблюдалась сравнительно низкая активность. В декабре было заключено 33,8 тысяч сделок, что на 3,8% больше, чем в предыдущем году. На вторичном рынке было зарегистрировано 422,5 тысяч операций. Несмотря на то, что этот показатель на 10% выше чем в 2017, это самый низкий рост за последние пять лет.

В категории новостроек продажи увеличились на 11,1%, что, напротив, является самым высоким показателем за последнее десятилетие. Рост в этом сегменте начался в прошлом году, после 6 лет падений.

Данные за 2018 год на 7,5% ниже по сравнению с 2008 годом и более чем на 50% ниже по сравнению с 2007 годом, когда было продано более 775 тысяч объектов жилой недвижимости.

По регионам наибольший рост продемонстрировали Мурсия (24,3%), Риоха (18,9%) и Кастилия-Ла-Манча (18,1%), а самый низкий – Каталония и Канарские острова – по 4%. Единственным автономным сообществом, где наблюдалось снижение, были Балеарские острова. На архипелаге число сделок сократилось почти на 3%.