Испанские банки выставили на продажу 10 тысяч объектов недвижимости со скидками

Компания Haya Real Estate пришла к соглашению с Bankia и Liberbank, по условиям которого на продажу выставляются объекты жилой и коммерческой недвижимости со скидками до 40%.

В рамках кампании по снижению цен, действующей до 30 апреля, банковские учреждения отобрали объекты, цены на которые были значительно снижены. Большинство из них – новостройки, 60% составляют жилые здания, остальные – гаражи, подсобные помещения, промышленные постройки и земельные участки.

В случае с Bankia речь идёт о 5200 объектах жилой недвижимости в столицах провинций и небольших муниципалитетах на побережье, а также более 2500 объектов коммерческой недвижимости в Валенсии, Каталонии и на Канарских островах. Liberbank, в свою очередь, выставляет на продажу 3300 объектов по всей стране.

Для покупки объектов из этого перечня Bankia также предлагает финансовую поддержку в форме ипотечных кредитов с доступными ставками.